20.02.2022 (13:00)

В Черноморском высшем военно-морском ордена Красной Звезды училище им. П.С. Нахимова прошел День открытых дверей

В Черноморском высшем военно-морском ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова (ЧВВМУ) прошел День открытых дверей.

В рамках мероприятия курсанты рассказали гостям о достижениях своего учебного заведения, показали различные тренажеры, специализированные лаборатории и классы по морской, медицинской и автомобильной подготовке, а также жилые помещения и спортивные сооружения.

Кроме того курсанты в ходе показных занятий продемонстрировали навыки по рукопашному бою, по действиям артиллерийских расчётов при подготовке орудия к стрельбе, по высадке десанта на необорудованное побережье, а также по борьбе за живучесть на специальном тренажере.

На плацу ЧВВМУ были развернуты выставочные площадки для демонстрации лёгкого артиллерийского вооружения и бронеавтомобильной техники Черноморского флота, стрелкового вооружения, образцов различной экипировки военнослужащих, водолазного снаряжения.

День открытых дверей прошел в рамках Всероссийской информационно-агитационной акции «Есть такая профессия – Родину защищать!» и был приурочен ко Дню защитника Отечества.

Мероприятие было проведено с соблюдением мер по профилактике нераспространения новой коронавирусной инфекции

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