20.02.2022 (13:00)
В Черноморском высшем военно-морском ордена Красной Звезды училище им. П.С. Нахимова прошел День открытых дверей
В Черноморском высшем военно-морском ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова (ЧВВМУ) прошел День открытых дверей.
В рамках мероприятия курсанты рассказали гостям о достижениях своего учебного заведения, показали различные тренажеры, специализированные лаборатории и классы по морской, медицинской и автомобильной подготовке, а также жилые помещения и спортивные сооружения.
Кроме того курсанты в ходе показных занятий продемонстрировали навыки по рукопашному бою, по действиям артиллерийских расчётов при подготовке орудия к стрельбе, по высадке десанта на необорудованное побережье, а также по борьбе за живучесть на специальном тренажере.
На плацу ЧВВМУ были развернуты выставочные площадки для демонстрации лёгкого артиллерийского вооружения и бронеавтомобильной техники Черноморского флота, стрелкового вооружения, образцов различной экипировки военнослужащих, водолазного снаряжения.
День открытых дверей прошел в рамках Всероссийской информационно-агитационной акции «Есть такая профессия – Родину защищать!» и был приурочен ко Дню защитника Отечества.
Мероприятие было проведено с соблюдением мер по профилактике нераспространения новой коронавирусной инфекции