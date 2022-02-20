20.02.2022 (10:00)

Военнослужащие Новороссийской военно-морской базы приняли участие в воскресном молебне

Военнослужащие Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) приняли участие в воскресном молебне.

После богослужения с верующими военнослужащими, из числа экипажей кораблей и судов обеспечения, находящихся в военной гавани, состоялись беседы на тему: «Главный Храм Вооруженный Сил Российской Федерации – символ веры всех православных военнослужащих».

Также помощник командира НВМБ по работе с верующими военнослужащими протоиерей Кирилл Вовк выступил перед моряками с напутствием на добросовестную службу.

В зависимости от хода выполнения задач боевой подготовки воскресные богослужения с участием военнослужащих также проходят в корабельных храмах и храмах, находящихся на территории соединений и частей флота, дислоцированных в Республике Крым.

В частности, в Севастополе, где за основными воинскими частями ЧФ закреплены более 20 священнослужителей Севастопольского благочиния, черноморцы принимают участие в богослужениях в Храме Архистратига Михаила, в Свято-Владимирском соборе на Херсонесе, в Свято-Никольском храме-памятнике.

Все богослужения проходят со строгим соблюдением мер по профилактике нераспространения новой коронавирусной инфекции.

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