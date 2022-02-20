20.02.2022 (01:30)
В 15 армии ВКС ОсН прошла командно-штабная тренировка
Более 800 военнослужащих 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения приняли участие в командно-штабной тренировке.
В мероприятии были задействованы подразделения штабов управления, вооружения, материально-технического обеспечения и других структурных подразделений Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова, Главного центра предупреждения о ракетном нападении и Главного центра разведки космической обстановки.
Военнослужащие отработали задачи по предназначению, а также действия по различным вводным.
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