19.02.2022 (20:15)

В период с 16 по 19 марта 2022 года среди структурных подразделений Новосибирского высшего военного командного училища прошел шахматный турнир

Шахматный турнир проводился во всех подразделениях училища, победители встретились в финальном этапе. Борьба продолжалась около 5 часов.

По итогам турнира первое место занял военнослужащий Учебного центра (подготовки младших специалистов), второе и третье места заняли курсанты мотострелкового батальона. Победителям турнира были вручены кубки и грамоты, всем участником финального этапа – памятные дипломы.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице