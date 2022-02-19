19.02.2022 (20:15)
В период с 16 по 19 марта 2022 года среди структурных подразделений Новосибирского высшего военного командного училища прошел шахматный турнир
Шахматный турнир проводился во всех подразделениях училища, победители встретились в финальном этапе. Борьба продолжалась около 5 часов.
По итогам турнира первое место занял военнослужащий Учебного центра (подготовки младших специалистов), второе и третье места заняли курсанты мотострелкового батальона. Победителям турнира были вручены кубки и грамоты, всем участником финального этапа – памятные дипломы.
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