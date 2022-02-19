19.02.2022 (19:00)

Экипажи кораблей КФл отработали тактику ведения морского боя с выполнением задач многосферности

Экипажи кораблей Каспийской флотилии (КФл) на морских полигонах отработали тактику ведения морского боя с выполнением задач многосферности в рамках планового командно-штабного учения.

Расчеты малых ракетных и артиллерийских кораблей выполнили стрельбы из корабельных артиллерийских установок А-190 по корабельным щитам, имитирующим отряд кораблей условного противника. Кроме того, артиллерийским огнём были поражены наземные цели, расположенные на острове Чечень, обозначавшие морской десант условного противника.

При отработке задач по противовоздушной обороне (ПВО) для уничтожения условного противника с воздуха, военнослужащие применили зенитно-артиллерийские установки «Палаш», АК-630 и АК 630-М2 «Дуэт» и другие средства ПВО.

В ходе стрельб по морским целям военнослужащие отработали мероприятия радиоэлектронной борьбы с постановкой ложных целей. Также были отработаны элементы морских манёвров по уклонению от ударов условного противника.

Также в морских полигонах экипажи отработали элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите корабля, охране и обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде.

Всего в корабельном командно-штабном учении принимают участие экипажи около 20 боевых кораблей флотилии, в их числе ракетный корабль «Дагестан», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Махачкала», «Астрахань», «Ступинец» малые артиллерийские корабли, базовые тральщики, катера, а также суда обеспечения.

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана.

Всего к участию в мероприятиях на всех флотах привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

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