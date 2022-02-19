19.02.2022 (17:45)
В Михайловской военной артиллерийской академии проведен IV Межрегиональный турнир по волейболу, посвященный 640-летию русской артиллерии
В спортивном зале Михайловской военной артиллерийской академии проведен IV Межрегиональный турнир памяти воинов-артиллеристов, ветеранов Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза подполковника А.А. Кривошапкина и полковника В.В. Панфилова, посвященный 640-летию русской артиллерии.
На торжественном открытии турнира начальник академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев поприветствовал команды перед вступлением в борьбу за победу в финальной игре.
В ходе спортивного праздника выступили лауреаты международных музыкальных конкурсов и вокальный ансамбль академии.
В острой спортивной игре волейбольного матча победила сборная команда Михайловской военной артиллерийской академии.
Ставшее традиционным проведение волейбольного турнира способствует увековечиванию памяти ветеранов ВОВ, вносит весомый вклад в дело физического, духовного и патриотического воспитания молодежи, укреплению межрегионального взаимодействия.