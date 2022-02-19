19.02.2022 (18:30)

Военнослужащие ОКИК г.Улан-Удэ приняли участие в чемпионате по зимней рыбалке

В отдельном командно-измерительном комплексе (ОКИК) Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова, расположенном в городе Улан-Удэ, в преддверие Дня защитника Отечества и в рамках выполнения комплекса мероприятий по сплочению воинских коллективов, проведен чемпионат по зимней рыбалке среди военнослужащих комплекса.

На берегу озера Котокель, в условиях крепкого сибирского мороза 18 команд, в том числе и женская команда, соревновались в ловкости и мастерстве рыбной ловли на мормышку со льда. В свою очередь, мероприятие проходило со всеми требованиями безопасности.

По итогу чемпионата, были определены победители в различных номинациях - в командном и личном зачетах, за самую крупную рыбу, за первый улов, победитель в скоростном сверлении лунок и многие другие.

В командном зачете заслуженную победу одержала команда военнослужащих женщин, представляющих узел связи, второе место у роты обеспечения, а третье у радиотехнического отдела. Военнослужащие-победители были награждены ценными призами и памятными подарками от командования комплекса.

Стоит отметить, что это одно из многочисленных мероприятий, подготовленных командованием и военнослужащими ОКИК в рамках празднования Дня защитника Отечества и выполнения комплекса мероприятий по сплочению воинских коллективов.

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