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19.02.2022 (17:00)

Российские военнослужащие провели экскурсию для школьников по военной базе в Киргизии

Российские военнослужащие провели экскурсию для школьников по объединенной военной базе  в Киргизии. Мероприятие приурочено к празднику - День защитника Отечества.

Военнослужащие рассказали о службе в армии, а также о значении праздника Дня защитника Отечества. Школьники воочию увидели быт и особенности службы на военной базе. Затем школьникам показали военный аэродром, где мальчишки и девчонки смогли не только увидеть боевые самолеты, но и ощутить себя в роли настоящих пилотов, посидев за штурвалом авиатехники.

Завершилась экскурсия чаепитием со сладостями. Офицеры также поздравили ребят с приближающимся праздником, пожелали детям крепкого здоровья, хорошей учебы и мирного неба над головой.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Киргизия , Военно-патриотическое воспитание
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