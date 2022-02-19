19.02.2022 (17:00)

Российские военнослужащие провели экскурсию для школьников по военной базе в Киргизии

Российские военнослужащие провели экскурсию для школьников по объединенной военной базе в Киргизии. Мероприятие приурочено к празднику - День защитника Отечества.

Военнослужащие рассказали о службе в армии, а также о значении праздника Дня защитника Отечества. Школьники воочию увидели быт и особенности службы на военной базе. Затем школьникам показали военный аэродром, где мальчишки и девчонки смогли не только увидеть боевые самолеты, но и ощутить себя в роли настоящих пилотов, посидев за штурвалом авиатехники.

Завершилась экскурсия чаепитием со сладостями. Офицеры также поздравили ребят с приближающимся праздником, пожелали детям крепкого здоровья, хорошей учебы и мирного неба над головой.

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