19.02.2022 (16:00)
Российские военнослужащие добровольно сдали кровь для тяжелобольных людей в Киргизии
Военнослужащие объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизской Республике, добровольно осуществили сдачу крови и ее компонентов для тяжелобольных людей, проходящих лечение в больницах Бишкека.
Перед процедурой донорства военнослужащие прошли медицинский осмотр. Тем, кто впервые принял участие в сдачи донорской крови, подробно рассказали о процедуре забора крови, ее дальнейшем использовании.
Объединённая российская военная база Кант является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности в Республике Киргизия.
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