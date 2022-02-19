19.02.2022 (16:00)

Российские военнослужащие добровольно сдали кровь для тяжелобольных людей в Киргизии

Военнослужащие объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизской Республике, добровольно осуществили сдачу крови и ее компонентов для тяжелобольных людей, проходящих лечение в больницах Бишкека.

Перед процедурой донорства военнослужащие прошли медицинский осмотр. Тем, кто впервые принял участие в сдачи донорской крови, подробно рассказали о процедуре забора крови, ее дальнейшем использовании.

Объединённая российская военная база Кант является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности в Республике Киргизия.

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