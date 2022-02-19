Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.02.2022 (15:30)

Более 5000 открыток поступило в ЮВО от участников акции «Российский солдат-миротворец»

На территории Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» в Ростовской области состоялась закрытие патриотической акции «Российский солдат-миротворец», приуроченной к Дню защитника Отчества.

В рамках мероприятия был проведён урок мужества для военнослужащих по призыву 4-ой армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) и детей Ростовской области, которые были подключены в режиме видеоконференции.

В акции приняло участие более 5 тыс. детей, в том числе юнармейцы и дети военнослужащих ЮВО. Каждый из них собственноручно изготовил открытки-поздравления в адрес действующих и бывших участников миротворческих миссий.

Участниками акции стали дети и молодёжь в возрасте от 8 до 18 лет включительно. Для участия в акции работа должна отражать миротворческую деятельность России и идею миротворчества, как основы сохранения мира.

На рассмотрении комиссии ЮВО поступили авторские работы из Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии, Сургута, Ханты-Мансийска, Смоленска, Республики Беларусь, Ростовской и Волгоградской и Астраханской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Крыма, Чечни, Ингушетии, Дагестана, Северной Осетии, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, а также из российских военных баз в Абхазии, Южной Осетии, Армении.

Всего более 50-ти лучших работ и пожеланий будут отпечатаны типографским способом и направлены российским миротворцам, в первую очередь, участникам Российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, а также российским миротворцам ООН в Западной Сахаре, Центральноафриканской республике, Демократической Республике Конго, Южном Судане.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В береговом ракетно-артиллерийском соединении Черноморского флота стартовал чемпионат по футболу
Разведчики ЮВО в горах Карачаево-Черкесии блокировали разведгруппы условного противника на тактико-специальном учении
Мотострелки ЮВО под Волгоградом применили новые тактические приёмы ведения боя на полевом выходе
Военнослужащие ЮВО в Армении проводят профилактические мероприятия по предупреждению распространения вирусных инфекций

Метки:
Южный военный округ , Военно-патриотическое воспитание
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false