Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.02.2022 (14:00)

В мотострелковом соединении ЦВО прошел чемпионат по мини-футболу

В мотострелковом соединении Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированном в Самарской области, прошел чемпионат по мини-футболу.

Соревнования, в которых приняли  участие 10 команд, представлявших свои воинские подразделения, проводились по Олимпийской системе. По итогам турнира первое место заняла команда разведывательной роты, второе – команда из мотострелковой роты, замкнула тройку лидеров команда из миномётной батареи.

После окончания игр была проведена торжественная церемония закрытия и награждения победителей и призеров чемпионата. Помимо призеров, почетными грамотами были награждены организаторы чемпионата, судьи и медицинский персонал.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Специальное учение подразделений РХБЗ ЦВО завершилось в Сибири
Российские сотрудники ВАИ в Таджикистане завершили акцию «Автошина»
Офицеры ВАИ ЦВО провели профилактическое мероприятие с военнослужащими-автовладельцами в Киргизии
В береговом ракетно-артиллерийском соединении Черноморского флота стартовал чемпионат по футболу

Метки:
Центральный военный округ , Спорт , Соревнования
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false