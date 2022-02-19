19.02.2022 (14:00)
В мотострелковом соединении ЦВО прошел чемпионат по мини-футболу
В мотострелковом соединении Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированном в Самарской области, прошел чемпионат по мини-футболу.
Соревнования, в которых приняли участие 10 команд, представлявших свои воинские подразделения, проводились по Олимпийской системе. По итогам турнира первое место заняла команда разведывательной роты, второе – команда из мотострелковой роты, замкнула тройку лидеров команда из миномётной батареи.
После окончания игр была проведена торжественная церемония закрытия и награждения победителей и призеров чемпионата. Помимо призеров, почетными грамотами были награждены организаторы чемпионата, судьи и медицинский персонал.
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