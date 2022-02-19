19.02.2022 (13:00)

Подразделения антитеррора объединенной российской военной базы в Киргизии предотвратили захват военной техники

Подразделения по противодействию терроризму объединенной российской военной базы «Кант», дислоцированной в Киргизской Республике, в ходе тренировки по антитеррору предотвратили захват военной техники и складов горюче-смазочных материалов.

По легенде диверсионные группы условного противника предприняли попытку проникновения на территорию военной базы с целью захвата военной техники и топлива. Дежурная смена обнаружила нападавших и подала сигнал тревоги. Подразделение антитеррора применило дымовую завесу и под прикрытием бронетехники БТР-82-АМ выдвинулось к атакуемым объектам. Российские военнослужащие блокировали «боевиков» на пути к стоянке техники и складам, провели инженерную, радиационную, химическую и биологическую разведку, а также выполнили разминирование прилегающей территории. В ходе операции по ликвидации условных террористов военнослужащие уничтожили условное бандформирование и захватили членов диверсионной группы, предпринявших попытку к отступлению.

В тренировке было задействовано около 50 военнослужащих и 10 единиц военной и специальной техники. Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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