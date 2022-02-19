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19.02.2022 (12:30)

Водолазы Балтийского флота провели учение по устранению повреждений корпуса корабля

Экипаж корвета "Сообразительный" совместно с водолазами аварийно-спасательного отряда Балтийского флота провел корабельное учение по водолазной подготовке с погружением на глубину до 10 метров.

По легенде учения, корабль получил пробоины ниже ватерлинии в районе морской акватории, где глубина достигает от 5 до 10 метров. Доступ к пробоине изнутри корпуса корабля был затруднён, поэтому командир корвета принял решение на проведение водолазных работ с целью ликвидации повреждений корпуса. Находясь под водой, водолазная группа осуществила заделку пробоин клиньями и установила специальные пластыри.

На следующем этапе учения военнослужащими были отработаны  передвижение по морскому грунту в пункте базирования кораблей по сигналам, подаваемым с поверхности, с целью поиска и закрепления затопленных предметов, осмотр подводной части корпуса, винтов, рулей и выдвижных устройств корабля, также были проведены работы по очистке гребного винта от намотавшегося троса.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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