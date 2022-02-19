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19.02.2022 (12:00)

Специальное учение подразделений РХБЗ ЦВО завершилось в Сибири

Специальное учение подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) завершилось в Алтайском крае.

В ходе учения специалисты войск РХБ защиты совершили марш на штатной технике в район выполнения специальных задач, где  при помощи машин химической разведки РХМ-4 произвели сбор и анализ проб грунта для обеспечения радиационной и химической безопасности продвижения колонн военной техники по заданному участку местности, а также произвели обработку крупной и малогабаритной военной техники при помощи авторазливочных станций АРС-14КМ.

Кроме этого, военнослужащие отработали выполнение задач по отражению нападения диверсионных групп условного противника, а также вывода личного состава и техники из выявленного очага поражения.

Всего в учении было задействовано более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Центральный военный округ , Учения
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