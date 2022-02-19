19.02.2022 (11:30)

Российские сотрудники ВАИ в Таджикистане завершили акцию «Автошина»

Российские сотрудники военной автомобильной инспекции (ВАИ) Центрального военного округа в Таджикистане завершили контрольную акцию «Автошина».

Мероприятие проводилось в целях пресечения использования военных транспортных средств с автошинами, остаточная глубина рисунка протектора которых менее допустимой. Военные автоинспекторы проверили состояние автошин на предмет пробоев, порезов и разрывов. Кроме того, проверены правильность установки дисков, наличие всех гаек (болтов) и шпилек крепления.

Акция проводилась с 18 по 20 января в военных городках Душанбе, Бохтаре и Нуреке. Сотрудники ВАИ проверили более 200 единиц военной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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