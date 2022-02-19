19.02.2022 (10:00)

Захват авиационной техники предотвратили военнослужащие в ходе антитеррористического учения в Сибири

Группа антитеррора отдельного вертолетного полка Центрального военного округа (ЦВО) сорвала атаку диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника на военные объекты аэродрома и предотвратила захват летной техники в ходе учения в Новосибирской области.

По замыслу учения ДРГ условного противника скрытно проникла на охраняемую территорию военного аэродрома для последующего захвата нескольких боевых винтокрылых машин и проведения диверсии по уничтожению военного имущества. После получения сигнала о нападении, военнослужащие были подняты по тревоге и предприняли действия по блокированию ДРГ. В результате проведенных антитеррористических мероприятий военнослужащие отрезали подход неприятеля к вертолетам, уничтожив основной состав группы налетчиков огнем из стрелкового оружия, после чего окружили и захватили оставшиеся силы бандгруппы при попытке к отступлению.

Учение было организовано для проверки боеготовности группы антитеррора. В нём принимало участие около 100 военнослужащих вертолетного полка и около 10 единиц специальной и летной техники.

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