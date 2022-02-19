Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.02.2022 (11:00)

Офицеры ВАИ ЦВО провели профилактическое мероприятие с военнослужащими-автовладельцами в Киргизии

Офицеры военной автоинспекции Центрального военного округа провели профилактическое мероприятие  с военнослужащими-автовладельцами в Киргизской Республике.

Военные автоинспекторы  проверили наличие водительских удостоверений у автовладельцев,   обратили внимание на состояние пассивных средств безопасности. Кроме того, офицеры напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения  правил дорожного движения и скоростного режима.  У военнослужащих – водителей, в чьих личных автомобилях были дети, военные автоинспекторы обращали внимание и на наличие детских удерживающих устройств.

Каждому автовладельцу вручили памятки с информацией по правилам дорожного движения,  контактные телефоны служб, по которым можно обратиться  при возникновении аварийной и внештатной ситуации.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Смотр-конкурс по строевой подготовке среди районных отделений Юнармии состоялся в Красноярском крае
Комплексное учение реактивной артиллерии и беспилотной авиации завершилось в Челябинской области
Артиллеристы ЦВО поддержали российскую сборную по хоккею, выступающую на Олимпийских играх в Пекине
Экипажи МиГ-31 БМ ЦВО уничтожили группу высокоточного вооружения условного противника в Сибири

Метки:
Центральный военный округ , ВАИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false