19.02.2022 (11:00)

Офицеры ВАИ ЦВО провели профилактическое мероприятие с военнослужащими-автовладельцами в Киргизии

Офицеры военной автоинспекции Центрального военного округа провели профилактическое мероприятие с военнослужащими-автовладельцами в Киргизской Республике.

Военные автоинспекторы проверили наличие водительских удостоверений у автовладельцев, обратили внимание на состояние пассивных средств безопасности. Кроме того, офицеры напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и скоростного режима. У военнослужащих – водителей, в чьих личных автомобилях были дети, военные автоинспекторы обращали внимание и на наличие детских удерживающих устройств.

Каждому автовладельцу вручили памятки с информацией по правилам дорожного движения, контактные телефоны служб, по которым можно обратиться при возникновении аварийной и внештатной ситуации.

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