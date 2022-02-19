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19.02.2022 (10:30)

В береговом ракетно-артиллерийском соединении Черноморского флота стартовал чемпионат по футболу

На территории берегового ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота (ЧФ), стартовал футбольный чемпионат.

Спортивное состязание проводится, в рамках культурно-досуговых мероприятий выходного дня, среди сборных команд подразделений, сформированных из военнослужащих по контракту и призыву.

Всего будет проведено 4 матча по 90 минут.

В состав судейской коллегии входят инструкторы по физической подготовке, а также наиболее подготовленные военнослужащие от подразделений-участников.

Мероприятие нацелено на активизацию физкультурной и спортивно-массовой работы среди военнослужащих, а также привитие ценностей здорового образа жизни среди военнослужащих.

Чемпионат проводится со строгим соблюдением мер по профилактике нераспространения новой коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Спорт , Соревнования
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