19.02.2022 (10:30)
В береговом ракетно-артиллерийском соединении Черноморского флота стартовал чемпионат по футболу
На территории берегового ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота (ЧФ), стартовал футбольный чемпионат.
Спортивное состязание проводится, в рамках культурно-досуговых мероприятий выходного дня, среди сборных команд подразделений, сформированных из военнослужащих по контракту и призыву.
Всего будет проведено 4 матча по 90 минут.
В состав судейской коллегии входят инструкторы по физической подготовке, а также наиболее подготовленные военнослужащие от подразделений-участников.
Мероприятие нацелено на активизацию физкультурной и спортивно-массовой работы среди военнослужащих, а также привитие ценностей здорового образа жизни среди военнослужащих.
Чемпионат проводится со строгим соблюдением мер по профилактике нераспространения новой коронавирусной инфекции.