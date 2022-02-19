19.02.2022 (09:30)

Смотр-конкурс по строевой подготовке среди районных отделений Юнармии состоялся в Красноярском крае

В Красноярском крае состоялся Муниципальный этап смотр-конкурса среди районных отделений всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», участники которого продемонстрировали свои навыки и умения в строевой подготовке.

В ходе мероприятия юнармейцы из Уярского, Новоселовского, Тасеевского, Каратузского, Краснотуранского районов и города Бородино продемонстрировали знания и умения в выполнении основных приемов строевой подготовки, таких как повороты на месте и в движении, выход из строя и постановка в строй, движение строевым шагом и другие. Специалисты Молодежного военно-спортивного центра «Патриот» совместно с руководителями местных отделений Юнармии, представителями районных комиссариатов и ветеранами боевых действий оценивали четкость выполнения строевых приемов, сплоченность и дисциплинированность участников конкурса. Также оценивались внешний вид юнармейцев и знание статей строевого устава Вооруженных сил РФ.

Победители продолжат борьбу на зональном этапе за возможность пройти торжественным маршем на центральной площади Красноярска в ознаменование 77-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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