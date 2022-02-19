19.02.2022 (09:00)

В Военном институте (инженерно-техническом) ВА МТО в течение недели прошла серия мероприятий, посвящённых Дню Воина-интернационалиста

В Военном институте (инженерно-техническом) Военной академии материально-технического обеспечения (ВА МТО) в течение недели прошла серия мероприятий, посвящённых Дню Воина-интернационалиста.

«Время выбрало вас!..» – так назывался торжественный вечер с участием воинов-интернационалистов. Мероприятие проводилось для личного состава ВИ(ИТ) и слушателей Военной академии МТО.

Безусловно, главными героями таких встреч всегда являются участники афганской войны. Нынешние курсанты приветствовали своих преподавателей и выпускников вуза, за плечами которых остались военные конфликты на территории разных государств. Среди тех, кому в этот день достались цветы и благодарности от командования вуза, были представители кафедры военной архитектуры, информатики и естественнонаучных дисциплин, а также профессорско-преподавательский состав кафедры тактики и общевоенных дисциплин.

Заключительной точкой недели стал вечер встречи с воином-афганцем –выпускником Ленинградского высшего военного инженерного строительного Краснознамённого училища им. генерала армии А.Н. Комаровского (название ВИ(ИТ) в 70-е и 80-е годы) Анатолием Тарасовым, который познакомил курсантов со своей лучшей музыкальной коллекцией из альбома «Афганская лирика». Песни прозвучали не только в исполнении самого автора. Аудитория в полной мере насладилась талантом молодых девушек из вокальной группы «Невский» (руководитель – Светлана Архиповская) подростково-молодежного центра «Лигово».

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