19.02.2022 (08:45)

В Забайкалье со связистами ВВО состоялся отборочный этап конкурса «Уверенный приём» в рамках АрМИ-2022

В соединении управления общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, прошёл второй отборочный этап конкурса «Уверенный приём-2022». Состязания были организованы на полигоне «Каштак».

В конкурсе состязались военнослужащие и экипажи современных подвижных образцов техники связи объединения. Для оценки слаженности работы расчётов и выполнения учебных задач по развёртыванию техники в экстремальных условиях, часть нормативов связисты выполняли в средствах индивидуальной защиты.

В ходе соревнований водители, радиотелеграфисты и начальники аппаратных и станций связи также выполняли нормативы по физической подготовке, сдавали теоретические зачёты по технической, специальной подготовке и военной топографии. Кроме того, представители команд выполняли упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия.

По итогам второго, армейского этапа конкурса, победу в командном зачёте одержала сборная команда соединения управления общевойсковой армии ВВО.

После проведения дополнительной подготовки победители представят объединение на окружном этапе конкурса.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице