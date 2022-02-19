Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.02.2022 (08:45)

В Забайкалье со связистами ВВО состоялся отборочный этап конкурса «Уверенный приём» в рамках АрМИ-2022

В соединении управления общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, прошёл второй отборочный этап конкурса «Уверенный приём-2022». Состязания были организованы на полигоне «Каштак».

В конкурсе состязались военнослужащие и экипажи современных подвижных образцов техники связи объединения. Для оценки слаженности работы расчётов и выполнения учебных задач по развёртыванию техники в экстремальных условиях, часть нормативов связисты выполняли в средствах индивидуальной защиты.

В ходе соревнований водители, радиотелеграфисты и начальники аппаратных и станций связи также выполняли нормативы по физической подготовке, сдавали теоретические зачёты по технической, специальной подготовке и военной топографии. Кроме того, представители команд выполняли упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия.

По итогам второго, армейского этапа конкурса, победу в командном зачёте одержала сборная команда соединения управления общевойсковой армии ВВО.

После проведения дополнительной подготовки победители представят объединение на окружном этапе конкурса.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Приамурье военные связисты ВВО создали высокоскоростную линию связи на новейших радиорелейных станциях нового поколения
В военно-патриотических мероприятиях Приамурья активно участвуют юнармейцы
Открытый чемпионат по самбо завершился в Приморском крае
Филиалу ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Хабаровск) исполнилось 65 лет

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false