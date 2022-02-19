19.02.2022 (08:30)

Разведчики ЮВО в горах Карачаево-Черкесии блокировали разведгруппы условного противника на тактико-специальном учении

С разведчиками 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в ходе полевого выхода состоялось тактико-специальное учение по блокированию разведгруппы условного противника на горном полигоне «Кобу-Баши» в Карачаево-Черкесии.

Разведчики совершили марш в горное ущелье Кавказского хребта к месту проведения практических действий, при выдвижении в район выполнения задачи были выполнены задачи боевого охранения и всестороннего обеспечения войск на марше, ведение разведки с применением беспилотной авиации и отражение нападения диверсионно-разведывательных групп.

Для решения основных задач боевого управления, связи и передачи информации, выработки данных для корректировки применения вооружения военнослужащие применили комплексы разведки управления и связи «Стрелец».

Также разведчики освоили модернизированные малогабаритные навигационные приборы индивидуального пользования «Грот-М» с системой ГЛОНАСС.

В учении приняли участие более 300 войсковых разведчиков ЮВО, было задействовано свыше 60 бронеавтомобилей и гусеничных тягачей бронированных.

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