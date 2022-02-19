19.02.2022 (08:30)
Разведчики ЮВО в горах Карачаево-Черкесии блокировали разведгруппы условного противника на тактико-специальном учении
С разведчиками 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в ходе полевого выхода состоялось тактико-специальное учение по блокированию разведгруппы условного противника на горном полигоне «Кобу-Баши» в Карачаево-Черкесии.
Разведчики совершили марш в горное ущелье Кавказского хребта к месту проведения практических действий, при выдвижении в район выполнения задачи были выполнены задачи боевого охранения и всестороннего обеспечения войск на марше, ведение разведки с применением беспилотной авиации и отражение нападения диверсионно-разведывательных групп.
Для решения основных задач боевого управления, связи и передачи информации, выработки данных для корректировки применения вооружения военнослужащие применили комплексы разведки управления и связи «Стрелец».
Также разведчики освоили модернизированные малогабаритные навигационные приборы индивидуального пользования «Грот-М» с системой ГЛОНАСС.
В учении приняли участие более 300 войсковых разведчиков ЮВО, было задействовано свыше 60 бронеавтомобилей и гусеничных тягачей бронированных.