19.02.2022 (08:15)

Мотострелки ЮВО под Волгоградом применили новые тактические приёмы ведения боя на полевом выходе

В рамках полевого выхода батальонных тактических групп мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) под Волгоградом были отработаны новые тактические приемы ведения боя – стрельба на максимальной дальности с применением противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и «танк-снайпер».

Новые способы применения танковых и артиллерийских подразделений были опробованы в рамках двусторонних ротных тактических учений на общевойсковом полигоне «Прудбой» и проведены в формате состязаний операторов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» и наводчиков танков Т-90А.

Военнослужащие соревновались в выборе огневой позиции, её маскировке, а также точности ведения стрельбы из штатного вооружения. Контроль за выполнением нормативов осуществлялся с помощью расчётов беспилотных летательных аппаратов «Элерон».

Наводчики Т-90А выполнили упражнения стрельб с места по появляющимся и движущимся целям на максимальной дальности., а операторы ПТРК поразили бронированную технику условного противника.

Мотострелки ЮВО стараются применять принцип состязательности в ходе практических занятий, что позволяет не только достичь целей занятия, но и определить наиболее подготовленных военнослужащих, а также личный состав, нуждающийся в дополнительной подготовке.

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