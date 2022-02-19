19.02.2022 (08:00)

Военнослужащие ЮВО в Армении проводят профилактические мероприятия по предупреждению распространения вирусных инфекций

Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении проводят профилактические мероприятия по предупреждению распространения вирусных инфекций в гарнизонах соединения.

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ежедневно осуществляют плановую дезинфекцию объектов инфраструктуры соединения: жилых и служебных помещений, технический сооружений, а также мест проведения занятий военнослужащих. Выполняется обработка и контрольно-пропускных пунктов, мест несения службы дежурных смен. Также на высокогорных полигонах «Алагяз» и «Камхуд» действуют мобильные посты РХБ защиты, выполняющие задачи во взаимодействии с медицинскими подразделениями соединения, производят обработку вооружения, военной и специальной техники.

Дезинфекция производится универсальным дезинфицирующим раствором ДТС-ГК с помощью авторазливочных станций АРС-14КМ, переносных комплектов дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К.

Командованием военной базы организовано постоянное наблюдение за эпидемиологической обстановкой в подразделениях.

Специалисты медицинской службы проводят вакцинацию личного состава военной базы от гриппа, а также ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Регулярно проводятся осмотры военнослужащих, измеряется температура и давление.

Мероприятия и учебные занятия в подразделениях проводятся при соблюдении профилактических мер, а в рационе военнослужащих увеличена доза витаминов.

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