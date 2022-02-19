19.02.2022 (07:45)

Военнослужащие ЮВО в Абхазии приступили к сдаче проверки по физической подготовке за первый квартал

Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии, (ЮВО) приступили к сдаче проверки по физической подготовке за первый квартал за 2022 год.

К проверке привлечены все категории личного состава, проходящего военную службу по контракту и не состоящие под диспансерным медицинским наблюдением. Принимают проверку специалисты взвода инструкторов физической подготовки соединения.

Офицеры и военнослужащие ЮВО сдают упражнения на силу, быстроту, выносливость и военно-прикладные навыки.

Выбор упражнений предоставляется в соответствии с возрастными категориями сдающих. Чаще всего военнослужащие выполняют подтягивание на перекладине и отжимание от пола в упоре лёжа, подъём переворотом и выход силой на перекладине, отжимание на брусьях, жим 70-килограммовой штанги от груди в положении лёжа, а также рывок и толчок 24-килограммовой гири.

В упражнениях на быстроту преобладает челночный бег 10х10 метров, а также бег на 60, 100, 1000, 3000 и марш-бросок с оружием на 5000 метров, которые принимают на стадионе соединения.

Итоговая оценка выставляется по сумме набранных баллов в упражнениях в соответствии с «Наставлением по физической подготовке военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации».

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