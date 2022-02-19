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19.02.2022 (07:30)

В Приамурье военные связисты ВВО создали высокоскоростную линию связи на новейших радиорелейных станциях нового поколения

Военные связисты общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) в Приамурье построили высокоскоростную защищенную линию связи с применением новейших автоматизированных радиорелейных станций.

В ходе проведения мероприятий боевой подготовки на одном из общевойсковых полигонов, расположенного в Амурской области, военнослужащие соединения связи организовали высокоскоростную защищенную линию связи. Благодаря высоким техническим характеристикам радиорелейных станций нового поколения, появилась возможность обеспечения всех командных пунктов защищенной телефонной и видеосвязью.

Обеспечение связью подчинённых узлов связи производилось благодаря возможности отбора каналов связи от организованного высокоскоростного потока и передачи его с помощью сопряжённых с новейшими станциями оборудования предыдущих поколений.

Способность современных радиорелейных станций в автоматическом режиме производить развёртывание, ориентирование антенн и настройку линии связи по заранее введенным координатам и данным, в три раза сокращает время на организацию радиорелейных линий связи по сравнению со станциями предыдущего.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Войска связи
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