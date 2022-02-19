19.02.2022 (07:15)

В военно-патриотических мероприятиях Приамурья активно участвуют юнармейцы

В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы и в преддверии Дня защитника Отечества юнармейцы средней школы №5 города Белогорска совместно с военнослужащими общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) побывали на экскурсии в городском краеведческом музее им Н. Г. Ельченинова.

Экскурсовод музея Марина Шапорова подробно рассказала о Героях Советского Союза – белогорцах, которые ценой своей жизни отстояли рубежи Родины. Так, дети узнали о лётчике Василии Хитрине, который совершил более 170 боевых вылетов, сбив при этом семь немецких самолётов. Он стал одним из первых Героев Советского Союза родом из Амурской области. А также ребята услышали о Герое Ахмирове – форсировав реку Сейм, он получил высокое звание уже в 20 лет.

В городе Белогорске увековечена улица имени кавалера орденов Славы 3-х степеней Петра Скорикова, который был сапёром, участником Сталинградской битвы. На Никольском кладбище юнармейцы, воспитанники поискового объединения «Возрождение» совместно с военнослужащими общевойсковой армии ВВО ежегодно проводят работу по благоустройству солдатских захоронений, в том числе и захоронением Петра Скорикова. Кроме того, гости музея узнали о белогорцах и оборонных предприятиях города, которые внесли значительный вклад в дело Победы.

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