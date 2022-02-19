19.02.2022 (07:00)

Открытый чемпионат по самбо завершился в Приморском крае

В Уссурийске завершился открытый чемпионат по самбо среди военнослужащих общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае.

В соревнованиях принимали участие более 200 военнослужащих в составе 26 армейских команд. Спортсмены состязались в 7 весовых категориях – от 53 кг до 100 кг.

Силу и технику участников оценивала коллегия судей на оборудованной точке. Победители и призёры в своих весовых категориях были награждены кубками и грамотами, а также медалями от командования армии. Также были учреждены специальные призы «За лучшую технику», «За волю к победе», «За самый быстрый поединок». Победители будут представлять объединение на чемпионате ВВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице