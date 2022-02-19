Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.02.2022 (07:00)

Открытый чемпионат по самбо завершился в Приморском крае

В Уссурийске завершился открытый чемпионат по самбо среди военнослужащих общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае.

В соревнованиях принимали участие более 200 военнослужащих в составе 26 армейских команд. Спортсмены состязались в 7 весовых категориях – от 53 кг до  100 кг.

Силу и технику участников оценивала коллегия судей на оборудованной точке. Победители и призёры в своих весовых категориях были награждены кубками и грамотами, а также медалями от командования армии. Также были учреждены специальные призы «За лучшую технику», «За волю к победе», «За самый быстрый поединок». Победители будут представлять объединение на чемпионате ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Филиалу ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Хабаровск) исполнилось 65 лет
Экипажи кораблей Тихоокеанского флота выполнили профилактическое гранатометание в Авачинской бухте
Более 150 военнослужащих Тихоокеанского флота приняли участие в забеге по льду замёрзшего моря
Минометчики морской пехоты ВВО в рамках совместного учения «Союзная решимость–2022» отработали действия поддержки огнем мотострелковых подразделений

Метки:
Восточный военный округ , Спорт
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false