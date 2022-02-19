19.02.2022 (06:45)

Филиалу ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Хабаровск) исполнилось 65 лет

16 февраля 2022 г. исполнилось 65 лет филиалу ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Хабаровск).

В честь этого события в окружном Доме офицеров состоялось торжественное собрание, на котором присутствовали исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев, представители правительства Хабаровского края, администрации города, командования Восточного военного округа, выдающиеся спортсмены.

Филиал ЦСКА/Хабаровск ведёт свою историю с 15 января 1948 года, когда при Доме офицеров открылась первая армейская спортивная школа. В ней работали две секции: легкоатлетическая, в состав которой вошли кружки волейбола, баскетбола, гимнастики, и тяжелоатлетическая, с кружками бокса, греко-римской борьбы и поднятия тяжестей. Официальным же днём основания филиала считается 16 февраля 1957 года, когда на основании приказа командующего войсками Дальневосточного военного округа № 05 был сформирован Спортивный клуб Армии Дальневосточного военного округа.

В конце 50-х-начале 60-х строятся стадион, здание спортивного комбината, где разместились футбольно-хоккейная команда и спортивные секции, первый на Дальнем Востоке зимний плавательный бассейн, Дворец спорта, открытый плавательный бассейн. В 80-е годы введены в строй спортивный стрелковый комплекс и легкоатлетический манеж.

13 октября 2010 года на основании приказа Министра обороны Спортивный клуб Армии ДВО был переформирован в филиал ФГУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Хабаровск). В состав филиала были включены Спортивный центр (г. Чита) и Спортивный центр морской и физической подготовки (г. Владивосток).

Позднее в него вошли Универсальный спортивный комплекс (г. Улан-Удэ), Спортивно-оздоровительный комплекс «Океан» (г. Вилючинск) и Центр специальной физической подготовки и выживания (г. Иркутск).

За время существования Спортивного клуба Армии ДВО здесь были подготовлены 26 заслуженных мастеров спорта, 177 мастеров спорта международного класса, 612 мастеров спорта, 15 заслуженных тренеров СССР и России.

Руководит филиалом ЦСКА/Хабаровск заслуженный работник физической культуры РФ мастер спорта по тяжёлой атлетике Александр Леонидович Смиренников. Директор хабаровской СШ (ОРК) – Сергей Юрьевич Потапов, мастер спорта по спортивному ориентированию.

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