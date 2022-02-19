19.02.2022 (06:30)
Экипажи кораблей Тихоокеанского флота выполнили профилактическое гранатометание в Авачинской бухте
Экипажи кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России провели профилактическое гранатометание на рейде Авачинской бухты.
Малые ракетные, противолодочные и минно-тральные корабли Тихоокеанского флота выполнили ряд профилактических мероприятий по борьбе с подводными диверсантами условного противника для безопасной стоянки отряда.
При помощи технических средств моряки провели обследование прибрежной зоны, водной поверхности и подводной акватории для поиска разведывательных групп условного противника.
Гранатометание проводилось ручными гранатами вокруг стоящих кораблей в секторах ответственности, а также из ручных и стационарных гранатометов ДП-61 и ДП-65.
Кроме того, профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсантами были выполнены в пункте базирования подводных лодок Тихоокеанского флота.