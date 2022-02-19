19.02.2022 (06:30)

Экипажи кораблей Тихоокеанского флота выполнили профилактическое гранатометание в Авачинской бухте

Экипажи кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России провели профилактическое гранатометание на рейде Авачинской бухты.

Малые ракетные, противолодочные и минно-тральные корабли Тихоокеанского флота выполнили ряд профилактических мероприятий по борьбе с подводными диверсантами условного противника для безопасной стоянки отряда.

При помощи технических средств моряки провели обследование прибрежной зоны, водной поверхности и подводной акватории для поиска разведывательных групп условного противника.

Гранатометание проводилось ручными гранатами вокруг стоящих кораблей в секторах ответственности, а также из ручных и стационарных гранатометов ДП-61 и ДП-65.

Кроме того, профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсантами были выполнены в пункте базирования подводных лодок Тихоокеанского флота.

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