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19.02.2022 (06:15)

Более 150 военнослужащих Тихоокеанского флота приняли участие в забеге по льду замёрзшего моря

Во Владивостоке состоялся VII ледовый полумарафон по замёрзшей бухте Новик в районе острова Русский, в котором уже по традиции приняли участие военнослужащие Тихоокеанского флота.

Одним из организаторов спортивно-массового мероприятия стал Спортивный комитет Тихоокеанского флота. Часть из участвующих военнослужащих была задействована в обеспечении мероприятия.

В забеге по льду приняли участие более тысячи спортсменов, часть из которых представляла Тихоокеанский флот.

Легкоатлеты из разных регионов страны, а также спортсмены из разных стран мира преодолели дистанции 5, 10 и 21 километров.

Все участники забега на финише были награждены памятными медалями.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот , Западный военный округ , Спорт
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