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19.02.2022 (06:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в реконструкции боя

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняли участие в реконструкции боя, который был посвящён Дню защитника Отечества.

В ходе мероприятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ продемонстрировали гостям историческую реконструкцию ввода миротворческих сил Российской Федерации в Приднестровье, в результате чего конфликтующие стороны были разведены и остановлено кровопролитие. 

Кроме ОГРВ ПРРМ в реконструкции боя приняли участие и другие силовые ведомства региона.

С момента ввода российских миротворцев в Зону безопасности прошло почти 30 лет. За данный период времени совместные миротворческие силы не допустили ни одного боестолкновения сторон. Именно поэтому миротворческая миссия в Приднестровье считается уникальной.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Приднестровье , Западный военный округ , Миротворческие операции
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