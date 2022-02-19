19.02.2022 (05:45)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошла водительская конференция

В Гарнизонном офицерском клубе (ГОК) города Тирасполь состоялась водительская конференция для военнослужащих и гражданского персонала Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ).

На конференции перед военнослужащими и гражданским персоналом выступили начальник ОГРВ ПРРМ, военный прокурор и начальник медицинской службы ОГРВ ПРРМ.

В ходе водительской конференции личному составу довели информацию о привлечении водителей к административной и уголовной ответственности за нарушения правил дорожного движения, правила оказания первой медицинской помощи в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП), а также продемонстрировали видеоролики с ДТП.

Командование ОГРВ ПРРМ регулярно проводит с военнослужащими водительские конференции.

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