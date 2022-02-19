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19.02.2022 (05:30)

В Западном военном округе проведена комплексная тренировка в полевых условиях военных метеорологов

С военнослужащими гидрометеорологической службы Западного военного округа (ЗВО) проведена комплексная тренировка в полевых условиях по подготовке метеосводки для полётов авиации.

Специалисты-метеорологи осуществили развёртывание подвижных метеорологических станций и комплексов – в частности, мобильных автономных комплексов приёма метеорологической информации «Сюжет-МБ».

«Особое внимание было уделено получению метеоданных от орбитальных и геостационарных спутников с применением мобильных комплексов приёма спутниковой информации. Военные метеорологи выполнили наблюдение за фактическим состоянием гидрометеорологической обстановки в заданных районах, сбор, прием, анализ и распространение информации по фактическому и прогнозируемому состоянию обстановки», – сказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв.

В ходе подготовки метеосводки для полётов авиации метеорологи определили уровень облачности, высоту нижней границы облаков, направление и скорость ветра, влажность воздуха и атмосферное давление. После подготовки данных военнослужащие передали информацию на пункты управления для дальнейшего принятия решения о выполнении полётов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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