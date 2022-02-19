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19.02.2022 (01:30)

Сапёры ЗВО в Ленинградской области получили на оснащение новые защитные костюмы ОВР-2-02

В инженерно-сапёрную часть Западного военного округа (ЗВО) в Ленинградской области поступили 10 комплектов защитных костюмов ОВР-2-02.

Костюм предназначен для групп разминирования инженерных подразделений, выполняющих задачи по проделыванию проходов в минных полях и разминированию местности.

Общевойсковой комплект разминирования ОВР-2-02 разработан с учётом опыта применения комплекта ОВР-2-01. В состав комплекта включён костюм с улучшенными характеристиками, системы аудио- видеосвязи, охлаждения, средства защиты органов слуха, комплект индивидуальных и групповых средств, включающий многофункциональный нож сапёра, многофункциональную сапёрную лопатку, немагнитный щуп, фонари и знаки обозначения прохода.

В состав комплекта входит шесть костюмов боевой защитной экипировки «Рейд-Л-Тактический» второго класса защиты. Масса одного костюма составляет 15 кг.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска
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