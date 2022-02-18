18.02.2022 (23:30)

ВИА «Крылатая Гвардия» Тульского соединения ВДВ провёл большой концерт на территории парашютно-десантного полка имени Дмитрия Донского

В рамках военно-патриотического воспитания молодёжи, пропаганды здорового образа жизни и агитации службы в Воздушно-десантных войсках, а также в канун празднования Дня защитников Отечества командованием соединения запланирован ряд мероприятий военно-патриотической направленности, одним из которых предусмотрено проведение концертов вокально-инструментальным ансамблем Тульского гвардейского соединения ВДВ «Крылатая Гвардия» на территории воинских частей соединения, расположенных в различных гарнизонах.

18 февраля 2022 года на территории парашютно-десантного полка соединения проведён грандиозный концерт, на который были приглашены представители командования полка и ветераны, военнослужащие и члены их семей, а также юнармейцы и дети из городских подшефных школ.

В ходе концертной программы прозвучали не только полюбившиеся песни ансамбля, но и новинки.

Концертные мероприятия предназначены, для сплочения воинских коллективов, поддержания высокого духа воинов-десантников в рамках проведения военно-патриотических мероприятий, направленных на популяризацию военной службы у подрастающего поколения будущих защитников Родины.

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