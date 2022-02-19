19.02.2022 (05:15)

Морские пехотинцы ВВО отработали высадку тактического воздушного десанта на полигоне «Обуз-Лесновский» в рамках совместного учения «Союзная решимость-2022»

Подразделения морской пехоты Восточного военного округа, принимающие участие в совместном учении «Союзная решимость-2022», на полигоне «Обуз-Лесновский» отработали высадку тактического воздушного десанта в целях пресечения отхода незаконных вооруженных формирований (НВФ).

С получением задачи разведывательные подразделения морской пехоты осуществили погрузку в вертолёты Ми-8АМТШ на аэродроме «Барановичи» и вылетели в район полигона, где осуществили десантирование из вертолётов посадочным способом.

После высадки из вертолёта передовая группа заняла указанные рубежи, обеспечив своими действиями десантирование посадочным способом основных сил тактического десанта для блокирования и уничтожения отходящих НВФ.

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