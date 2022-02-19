19.02.2022 (01:00)
В ознаменование 127-й годовщины со дня рождения Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко состоялся митинг на территории ВА РХБЗ
На территории Военной академии радиационной, химической и биологической защиты проведено торжественное построение личного состава, посвящённое 127-й годовщине со дня рождения Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, имя которого с 1970 года носит Военная академия.
У памятника Маршалу Советского Союза С.К. Тимошенко состоялся митинг, на котором выступил заместитель начальника Военной академии по военно-политической работе – начальник военно-политического отделения полковник Болтыков О.В.
Личным составом Военной академии к памятнику возложены гирлянда и цветы.
В рамках военно-политической работы с курсантами Военной академии проведены беседы на тему «Маршалы Победы. Боевой путь Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко».
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