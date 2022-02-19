Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.02.2022 (01:00)

В ознаменование 127-й годовщины со дня рождения Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко состоялся митинг на территории ВА РХБЗ

На территории Военной академии радиационной, химической и биологической защиты проведено торжественное построение личного состава, посвящённое 127-й годовщине со дня рождения Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, имя которого с 1970 года носит Военная академия.

У памятника Маршалу Советского Союза С.К. Тимошенко состоялся митинг, на котором выступил заместитель начальника Военной академии по военно-политической работе – начальник военно-политического отделения полковник Болтыков О.В.

Личным составом Военной академии к памятнику возложены гирлянда и цветы.

В рамках военно-политической работы с курсантами Военной академии проведены беседы на тему «Маршалы Победы. Боевой путь Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Новосибирске состоялся товарищеский матч по хоккею между командами военных вузов
В Военной академии РХБ защиты прошла творческая встреча коллектива военного оркестра с представителем Военного института (военных дирижеров) Военного университета
Военнослужащие 282-го учебного центра войск РХБ защиты приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти вывода советских войск из Афганистана
Российские военнослужащие в Таджикистане возложили цветы к памятнику герою-интернационалисту

Метки:
Сухопутные войска , Памятники
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false