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18.02.2022 (21:00)

Воспитанники Пермского СВУ приняли участие в краевой научной конференции проектно-исследовательских работ «Наука без границ»

В Пермском суворовском военном училище состоялась ежегодная научно-практическая конференция проектно-исследовательских работ обучающихся.

В этом учебном году конференция являлась училищным этапом заочной краевой научно-практической конференции проектно-исследовательских работ обучающихся «Наука без границ», и её целью было выявить лучшие работы для представления на краевом уровне. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой конференция проводилась в дистанционном формате.

Участники конференции имели возможность представить свои работы на площадках восьми секций: инженерные науки в техносфере настоящего и будущего, естественные науки и современный мир, математика, информатика и информационные технологии, социально-гуманитарные науки в современном обществе, русский язык и литература, иностранные языки, психология, социальные проекты.

По итогам конференции были определены призёры и победители в каждой из номинаций.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Среднее образование , РВСН
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