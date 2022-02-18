18.02.2022 (20:00)

В Михайловской военной артиллерийской академии состоялась военно-историческая конференция «Историческое наследие полководческого таланта Л.А. Говорова»

В Михайловской военной артиллерийской академии состоялась военно-историческая конференция на тему «Историческое наследие полководческого таланта Л.А. Говорова», посвящённая 125-летию Маршала Советского Союза.

В конференции о представителе славной плеяды полководцев-артиллеристов приняли участие члены научной школы «История развития Вооруженных сил Российской Федерации, проблемные вопросы их строительства», научно-педагогические работники, слушатели, офицеры и курсанты.

Конференцию открыл доктор исторических наук (д.и.н.), доцент, генерал-лейтенант Владимир Дятлов. Он ознакомил участников научного форума с порядком, целями и задачами проведения мероприятия.

В ходе мероприятия выступили: д.и.н., профессор полковник Владимир Мильбах с докладом на тему «Боевой опыт артиллерийского командира и его применение в советско-финляндской войне», д.и.н., доцент, полковник Виктор Чернухин с докладом «Становление полководческих качеств Л.А. Говорова в битве под Москвой», кандидат военных наук, доцент, полковник Игорь Моторин с докладом «Личный вклад Командующего войсками Ленинградского фронта Л.А.Говорова в разгром немецко-фашистских войск под Ленинградом». Участники конференции также заслушали других докладчиков.

В результате плодотворной работы конференции успешно выполнены поставленные задачи по популяризации личности выдающегося полководца Маршала Советского Союза Л.А. Говорова, изучены и обсуждены основные этапы становления его полководческого таланта, а также выработаны направления применения военного наследия военачальника в современных условиях.



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