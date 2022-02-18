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18.02.2022 (10:00)

Наивысшую точку на Новой Земле назовут именем Крузенштерна

Наивысшую точку архипелага Новая Земля назовут именем выдающегося русского мореплавателя, участника первого русского кругосветного плавания Ивана Фёдоровича Крузенштерна. Сейчас эта гора является безымянной. В некоторых источниках данная точка называется «гора СГЭ» в память о деятельности Северной гидрографической экспедиции.

Наивысшая точка архипелага Новая Земля достигает высоты 1547 метров. Она расположена на острове Северный, её координаты – 75°10,5' северной  широты и 57°49,6' восточной долготы.

С инициативой назвать гору именем Крузенштерна выступило 12 Главное управление Министерства обороны Российской Федерации совместно с Северным флотом.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Северный флот
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