17.02.2022 (19:45)

В Москве прошло совещание руководящего состава военных вузов государств СНГ

На базе Международного военного центра (г. Москва) в режиме видеоконференцсвязи состоялось рабочее совещание руководящего состава высших военно-учебных заведений государств-участников Содружества независимых государств (СНГ) по вопросам совместной научно-исследовательской деятельности в области анализа и прогноза угроз военной безопасности государств Содружества (далее – совещание).

Открывая совещание, Секретарь Совета министров обороны государств-участников СНГ генерал-майор Юрий Дашкин сосредоточил внимание участников встречи на задачах, определённых руководителями оборонных ведомств стран Содружества по углублению международного военного сотрудничества в области военного образования и науки.

Одним из первых шагов в данном направлении стала организация с июня 2021 года в режиме видеоконференцсвязи цикла лекций для профессорско-преподавательского состава вузов и офицеров генеральных штабов вооруженных сил стран Содружества по актуальным проблемам военной безопасности и военного строительства.

Лекционные занятия ежемесячно проводятся ведущими педагогами Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации (ВАГШ ВС РФ), военными академиями Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, вузами других стран Содружества.

Заместитель начальника ВАГШ ВС РФ по научной работе генерал-лейтенант Александр Сержантов вместе со своими коллегами из вузов государств СНГ обсудил основные итоги первого цикла лекций, завершившегося в феврале текущего года, а также тематику на второй период занятий до мая 2022 года.

Ключевой темой совещания стала выработка общих подходов к проведению вузами стран Содружества научного исследования, посвященного роли СНГ в обеспечении международной безопасности в XXI веке.

Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, Военная академия Республики Беларусь и Академия Вооруженных Сил Республики Узбекистан представили разработанные ими варианты план-проспекта научного исследования.

По итогам обсуждения предложенных вариантов, руководящим составом вузов и Секретариата СМО СНГ одобрена тема исследования, согласована его структура, определены интернациональный состав авторского коллектива, временные рамки разработки труда и порядок координации совместной работы.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице