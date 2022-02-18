18.02.2022 (19:30)

В Военной академии материально-технического обеспечения отметили День продовольственной и вещевой служб ВС РФ

18 февраля в ознаменование 322-й годовщины со дня образования продовольственной и вещевой служб Вооруженных Сил на командном факультете (тыла и железнодорожных войск) проведено поздравление ветеранов и личного состава - специалистов продовольственной и вещевой служб, а также проведено информирование слушателей на тему: «История продовольственной и вещевой служб ВС РФ».

Дата 18 февраля выбрана не случайно. Корнями своими этот праздник уходит в Петровскую эпоху – 18 февраля 1700 года Пётр I учредил специальную должность генерал-провианта, ответственного за заготовку и распределение хлебных запасов для нужд русской армии. Аналогичные должности вводились в состав каждого полка, а назначенные на них именовались провиант-мейстерами. Тогда же были установлены и первые нормы довольствия для солдат.

Несмотря на то, что с тех пор минуло более 300 лет, а должности теперь именуются иначе, чем во времена Петра Великого, продовольственная и вещевая служба продолжает существовать во всех силовых структурах и выполнять важнейшую функцию по организации полноценного и доброкачественного питания и вещевого обеспечения военнослужащих.

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