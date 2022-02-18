18.02.2022 (19:15)

В Новороссийском десантном соединении прошли боевые стрельбы самоходного артиллерийского дивизиона

С началом нового учебного периода самоходный артиллерийский дивизион Новороссийского десантного соединения выдвинулся на полигон Раевский для проведения плановых занятий по боевой подготовке. Артиллеристы выполнили стрельбу с места по неподвижным целям прямой наводкой.

В ходе практической части мероприятий артиллеристы будут совершенствовать навыки боевой стрельбы с различных огневых позиций из 120-мм самоходного артиллерийского орудия 2С9 «Нона».

Также военнослужащие в составе подразделений выполнили нормативы по развертыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, обнаружению целей и решению задач по их огневому поражению, правильной корректировке огня. В ходе боевых стрельб расчеты орудия 2С9 «Нона» поразили цели, имитирующие командно-штабные машины и пусковые установки тактических ракетных комплексов условного противника, на дистанциях до 2 тыс. метров.

По окончании боевых стрельб были подведены итоги и выставлены оценки боевым расчетам самоходного артиллерийского дивизиона. В боевых стрельбах было задействовано 10 единиц техники и более 30 военнослужащих.

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