18.02.2022 (19:00)

Курсанты 5 курса Военного института (ЖДВ и ВОСО) прошли войсковую стажировку на БАМе

В соответствии с учебным планом, программой войсковой стажировки курсантов, обучающихся по специальности «Применение подразделений механизации восстановления и строительства железных дорог», в период с 17 января по 12 февраля 2022 года проведена войсковая стажировка курсантов 5 курса на объектах строительства Байкало-Амурской магистрали под руководством преподавателя кафедры подполковника В.Е. Зарезина.

Для прохождения войсковой стажировки курсанты были распределены в батальоны механизации отдельных железнодорожных бригад Центрального и Восточного военных округов, выполняющих задачи на станциях Верхнезейск, Огорон, Тунгала, Дугда и Дрогошевск. Все курсанты были назначены стажёрами на первичные офицерские должности командиров взводов и инженеров. Проживание и питание осуществлялось совместно с личным составом подразделений.

В процессе стажировки курсанты углубили и закрепили знания в вопросах эксплуатации техники в условиях экстремально низких температур, а также в вопросах механизации строительства в условиях вечной мерзлоты, приобрели навыки и умения в организации боевой подготовки и служебной деятельности воинской части и подразделений, организации и проведения военно-политической работы и морально-психологического обеспечения личного состава при выполнении задач по строительству в отрыве от пункта постоянной дислокации.

Во время стажировки не было допущено нарушений воинской дисциплины и правил безопасности военной службы. Все курсанты получили положительные отзывы от командования железнодорожных бригад. Курсанты В.В. Кривошеев, Е.О. Пластун, П.С. Шевченко, А.А. Ермаков, Р.Г. Мурадов, И.А. Байков, С.М. Александров, А.А. Козлов, И.С. Катаев были награждены грамотами.

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