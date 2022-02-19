19.02.2022 (03:00)

Российские миротворцы оказали гуманитарную помощь 27 детям из села Ашан Нагорного Карабаха

Военнослужащие российского миротворческого контингента совместно с ассоциацией благотворительных организаций провели гуманитарную акцию в детском саду в селе Ашан, расположенном в отдаленном районе Нагорного Карабаха вдоль линии разграничения сторон.

«Сегодня была проведена гуманитарная акция в населённом пункте Ашан Мартунинского района. В детском садике 27 детей получили развивающие игры, наборы для рисования, пластилины», – рассказал представитель российского миротворческого контингента Александр Кудрин.

Миротворцы и благотворители провели гуманитарную акцию в здании детского сада в Мартунинском районе, где 27 детям передали мягкие игрушки, книги и развивающие игры, а также канцелярские принадлежности.

В первом квартале 2022 года российскими миротворцами спланировано проведение более 30 гуманитарных акций в городах, сёлах и отдаленных районах Нагорного Карабаха, в том числе в Лачинском коридоре.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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