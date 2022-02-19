19.02.2022 (05:00)

На Черноморском флоте прошло учение расчётов ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» по обороне побережья Крыма и Кавказа

Расчёты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» и «Бастион» Черноморского флота (ЧФ) провели учение по обороне территории Крымского полуострова и Кавказского побережья при возникновении угрозы нанесения ракетных ударов корабельными группировками условного противника из акватории Черного моря.

По замыслу учения, военнослужащие дивизионов БРК в Крыму и Краснодарском крае отрабатывают задачи нанесения ракетного удара по морским целям.

В ходе учения расчёты ракетных комплексов совершили марши в назначенные позиционные районы, выполнили развёртывание пусковых установок, осуществили обнаружение надводных целей, их идентификацию и сопровождение.

Действия условного противника имитировали корабли Черноморского флота. Поражение морских целей осуществлялось условными (электронными) пусками ракет.

В учении приняли участие более 500 военнослужащих и порядка 50 единиц военной и специальной техники.

Учения корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск Черноморского флота проводятся в рамках масштабного военно-морского учения под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом.

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации на 2022 год, в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова.

Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана.

Всего к участию в мероприятиях привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

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