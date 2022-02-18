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18.02.2022 (18:45)

В Москве на базе Военного университета прошла Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы профессионально-практической психологии»

В Москве прошла I Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы профессионально-практической психологии (Дьяченковские чтения – 2022)». Она была посвящена памяти доктора психологических наук, профессора, участника Великой Отечественной войны, полковника Михаила Дьяченко и доктора педагогических наук, профессора, генерал-майора Александра Барабанщикова, основателя и первого руководителя кафедры военной педагогики и психологии в Военно-политической академии имени В.И. Ленина, правопреемником которой является Военный университет. Профессор М.И. Дьяченко стал автором первой отечественной докторской диссертации, выполненной по военно-психологической проблематике, отразил свой боевой и жизненный опыт, а также провел психологический анализ подвига советского воина и боевой деятельности в целом.

Дата конференции совпала с 25-летием годовщины смерти А.В. Барабанщикова.

Участники конференции почтили его память минутой молчания, а представители профессорско-преподавательского состава кафедры психологии Военного университета возложили цветы к его могиле.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Наука , Военный университет
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