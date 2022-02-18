18.02.2022 (18:30)

Комплексное учение реактивной артиллерии и беспилотной авиации завершилось в Челябинской области

Комплексное учение расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и расчетов беспилотной авиации «Орлан-10» завершилось на полигоне Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области. Практические действия проходили с начала недели.

По замыслу практических действий, проходивших по единому замыслу в единой тактической обстановке, разведывательные подразделения с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан», выполнили разведку и идентификацию районов скопления живой силы и техники условного противника с передачей данных на командный пункт артиллерии. Затем расчеты артиллерийских корректировщиков, оснащенных комплексами разведки, управления и связи «Стрелец» отработали наведение и корректировку огня реактивных систем залпового огня «Ураган». В ходе учения артиллеристы выполнили задачи поражения объектов условного противника, в том числе выполняя перенос огня и покидание огневых позиций с действиями в районе перезаряжания.

Помимо РСЗО «Ураган» в учении были задействованы современные модификации боевых машин пехоты БМП-2М, а также техника специальных родов войск - всего свыше 150 единиц техники и более 500 военнослужащих.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия Центрального военного округа сформирована 1 декабря 2016 года. В ее состав входит 3 танковых, мотострелковый и самоходный артиллерийский полки, зенитный ракетный дивизион, разведывательный и инженерно-саперный батальон, части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.

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