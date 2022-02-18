18.02.2022 (18:15)

Артиллеристы ЦВО поддержали российскую сборную по хоккею, выступающую на Олимпийских играх в Пекине

Военнослужащие артиллеристской салютной батареи Центрального военного округа поддержали российских хоккеистов, выступающих на олимпиаде в Пекине, нарисовав олимпийские кольца стреляными гильзами на снегу.

Акция поддержки прошла в рамках тренировки артиллеристской батареи к салюту, приуроченному ко Дню защитника Отечества в Екатеринбурге.

Расходуя боезапас, военнослужащие провели выкладку гильз, сформировав пять олимпийский колец.

Ранее сообщалось, что военнослужащие роты почетного караула ЦВО поддержали российских олимпийцев в Пекине, выполнив фигурную раскладку слогана «Россия!» на плацу воинской части из штатных карабинов, применяемых в ходе показательных и церемониальных выступлений.

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