18.02.2022 (18:15)
Артиллеристы ЦВО поддержали российскую сборную по хоккею, выступающую на Олимпийских играх в Пекине
Военнослужащие артиллеристской салютной батареи Центрального военного округа поддержали российских хоккеистов, выступающих на олимпиаде в Пекине, нарисовав олимпийские кольца стреляными гильзами на снегу.
Акция поддержки прошла в рамках тренировки артиллеристской батареи к салюту, приуроченному ко Дню защитника Отечества в Екатеринбурге.
Расходуя боезапас, военнослужащие провели выкладку гильз, сформировав пять олимпийский колец.
Ранее сообщалось, что военнослужащие роты почетного караула ЦВО поддержали российских олимпийцев в Пекине, выполнив фигурную раскладку слогана «Россия!» на плацу воинской части из штатных карабинов, применяемых в ходе показательных и церемониальных выступлений.
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