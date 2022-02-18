Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.02.2022 (18:15)

Артиллеристы ЦВО поддержали российскую сборную по хоккею, выступающую на Олимпийских играх в Пекине

Военнослужащие артиллеристской салютной батареи Центрального военного округа поддержали российских хоккеистов, выступающих на олимпиаде в Пекине, нарисовав олимпийские кольца стреляными гильзами на снегу.

Акция поддержки прошла в рамках тренировки артиллеристской батареи к салюту, приуроченному ко Дню защитника Отечества в Екатеринбурге.

Расходуя боезапас, военнослужащие провели выкладку гильз, сформировав пять олимпийский колец.

Ранее сообщалось, что военнослужащие роты почетного караула ЦВО поддержали российских олимпийцев в Пекине, выполнив фигурную раскладку слогана «Россия!» на плацу воинской части из штатных карабинов, применяемых в ходе показательных и церемониальных выступлений.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Повара российской военной базы в Таджикистане приготовили национальные блюда народов Центральной Азии
Российские мотострелки из бронетранспортеров уничтожили условного противника на учении в Таджикистане
Военнослужащие горного подразделения ЦВО отработали поиск пострадавшего в лавине
В Екатеринбурге состоялся чемпионат ЦВО по армейскому рукопашному бою

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false